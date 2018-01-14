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| | Круиз на яхте Анне Калашниковой чуть не стоил жизни

Круиз на яхте Анне Калашниковой чуть не стоил жизни

Сегодня, 12:55
Во время отдыха на Карибах яхта, на которой плыла Анна Калашникова, потерпела крушение, и певица чуть не погибла.

Круиз на яхте Анне Калашниковой чуть не стоил жизни

 

Анна Калашникова начала свое путешествие еще с начала нового года. Первоначально она отдыхала на Куршевеле, потом отправилась в Париж, где занялась походом по модным магазинам, а после - на Карибские острова. Там она встретилась с миллионером Григорием Аветовым. Лучшего отдыха и не придумать, если бы не происшествие на яхте. Во время круиза в яхту Аветова врезались на паруснике изрядно выпившие французы, судно чуть не перевернулось. Сейчас Анна Калашникова составляет протокол и фиксирует поврежденные травмы. Яхта же была отбуксирована на капитальный ремонт.

Несмотря ни на что Анна Калашникова не жалеет о поездке на Карибы.
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