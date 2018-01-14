Потерявшая сына актриса Яна Троянова планирует усыновить ребёнка

Актриса с тяжёлой женской судьбой, Яна Троянова, планирует с мужем Василием Сигаревым снова завести ребёнка.

Валерия Голицына

Яна Троянова поделилась историей своей нелёгкой судьбы в личном интервью. Знаменитость рассказала о первом тяжёлом браке, отметив, что свадьба была юношеской глупостью, ведь она забеременела в 17 лет и очень боялась остаться одна. Однако первый муж и вся его семья подавляли и уничтожали актрису. Яна считает, что именно семья первого мужа сломила волю её сына, и тот связался с плохой компанией, после чего ушёл из жизни.Для Трояновой это была величайшая трагедия. Женщина пыталась спастись от боли, заливая её алкоголем. Она подала на развод сразу после гибели ребёнка. А через несколько лет встретила режиссёра и своего нынешнего мужа Василия Сигарева, который и помог ей справится с бедой. Теперь пара подумывает над тем, чтобы взять ребёнка из детдома. Как отмечает сама Троянова, у неё есть огромная потребность дарить кому-то свою любовь.