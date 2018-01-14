Страсти по Шурыгиной: "Насильник" Сергей Семенов просит за интервью 50 000 рублей

Сергей Семенов, известный как "насильник" Дианы Шурыгиной, определился со стоимостью интервью. За беседу с собой он просит 50 000 рублей.

Никита Готский

Семенов досрочно вышел из мест не столь отдаленных, и теперь решил заработать на громком скандале, который потряс СНГ в 2017 году. Ранее, общаясь с российским ведущим и журналистов Андреем Малаховым, парень заявил, что он не требует материальных средств, попросив корреспондента перевести все деньги в детский дом. Не исключается, что такой ход Семенова не остался незамеченным и снизил его срок нахождения в колонии.Отсидев один год и выйдя на свободу за хорошее поведение, Сергей изменил тактику. Теперь за незначительное телефонное интервью он просит до 50 тысяч рублей. Он пришел в студию Малахова, где расценки уже больше. Пользователи Сети считают, что парень начинает новый период в своей жизни и ему нужны деньги.