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| | Сердце свободно: Борис Корчевников до сих пор живет с мамой

Сердце свободно: Борис Корчевников до сих пор живет с мамой

Сегодня, 11:56
Актер Борис Корчевников остается холостяком, так как еще не встретил спутницу жизни, с которой смог бы прожить всю жизнь в любви и счастье.

 

В свои 35 лет Борис живет еще в родительском доме с мамой. Он не спешит целенаправленно искать себе жену. По словам Бориса Корчевникова, вторую половинку должна дать сама судьба. Актер должен быть уверен в искренних чувствах своей избранницы, с которой потом создаст свое собственное семейное гнездышко. А до тех пор Корчевников собирается жить в доме своих родителей. О своем прошлом актер вспоминает с неохотой, так как пережил измену любимой женщины и предательство друзей. Видимо это и заставило задуматься Бориса о своем выборе в дальнейшей жизни. Теперь актер посещает периодически время от времени церковь, ведет здоровый образ жизни.

Борис Корчевников стал волонтером по сбору средств для излечения людей болеющих онкологией, так как сам некоторое время страдал от опухоли головного мозга.
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