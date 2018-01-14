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| | Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова

Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова

Сегодня, 11:11
Поклонники Натали Рудовой устали от её голого тела и замашек «извращенки».

Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова

 

Наталия Рудова, которая находится в отпуске со своей подругой, часто публикует фото и видео себя в купальнике и в разных позах. Поклонники актрисы устали от этого и решили ей об этом сказать. Под последним фото в Instagram артистки подписчики высказали ей всё, что думали. На снимке Наталья позирует на мини-яхте в купальнике и футболке, немного раздвинув ноги и встав на носочки.

В этой фотографии фанатам не нравится всё, рассказывают журналисты «ВистаНьюс». «Головушка с извращёнными мыслями», «Сразу бы трусы снимала», «Что ноги расшиперила?», «Сколько можно трусики показывать?! Уже надоело», «Болезнь у девок, раньше губы выпячивали, сейчас на носках ходят», - пишут недовольные фаны. Справедливо будет отметить, что любителей такой Натальи тоже не мало.
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