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| | 40-летний Сергей Светлаков ищет себе "свежую" бабушку

40-летний Сергей Светлаков ищет себе "свежую" бабушку

Сегодня, 11:00
40-летний Сергей Светлаков стал искать «свежую» бабушку. Популярный актёр опубликовал короткий ролик, в котором показал одну из кандидаток.

40-летний Сергей Светлаков ищет себе "свежую" бабушку

 

Светлаков ходил по рынку и искал чего бы поесть. Он рассматривал чеснок, лук, специи и готов был уже приступить к трапезе, но за прилавком увидел старенькую бабушку. Актёр задал лишь один вопрос «бабушка, свежая?» и получил необычную эмоцию от продавца в ответ. Пожилая женщина скривилась и отвернулась от Светлакова. Актёр опубликовал этот ролик в социальной сети Instagram, после чего получил многочисленную критику в свой адрес.

40-летний Сергей Светлаков ищет себе "свежую" бабушку

 

Поклонники в основном стали заявлять, что нечего было так относиться к пожилому человеку, но и ответ от бабушки тоже их удивил. «Ты её не достоин, ищи более свежую бабушку», - стали писать фанаты в комментариях. Ролик всего за час после публикации просмотрели свыше 30 тысяч человек.
Вещий Олег
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