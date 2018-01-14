Экстрасенс предсказала Ксении Бородиной рождение сына через два года

Провидица возвестила Ксению Бородину о том, что через пару лет у нее появится сынишка. Отцом ребенка станет муж телеведущей Курбан Омаров.

Популярная провидица Камилла Филатова, которая принимала участие во многих телевизионных проектах, предвидела, что у Ксении Бородиной скоро родится ребенок. Такое счастье произойдет где-то через два года. Хотя Ксения со своим мужем не сильно ладят в семейных отношениях, но отцом новорожденного станет именно он. Семья их не распадется, так как знаменитости предназначены друг другу судьбой. Также ясновидица уточнила, что сам Омаров очень любит свою жену, не видит смысла жизни без нее. Филатова посоветовала супружеской паре сделать защиту от завистников и дала совет, что нужно предпринять для благополучия семьи.3 июня 2015 года звезда Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Это было ее второе бракосочетание.