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| | Раскрыта тайна страшной гибели звезды «Морозко»

Раскрыта тайна страшной гибели звезды «Морозко»

Сегодня, 10:40
На телешоу Малахова «Привет, Андрей» раскрыли телезрителям тайну о гибели актера СССР Эдуарда Изотова, звезды сказки про Морозко.

Раскрыта тайна страшной гибели звезды «Морозко»

 

Эдуард Изотов снимался в главной роли всеми любимой сказки «Морозко» режиссера Александра Роу. До нынешнего времени не было точно известно от чего умер актер. На телепередачу «Привет, Андрей» была приглашена первая жена Изотова Инга Буркевич, которая и поведала этот секрет. Актер после развода с женой попал в неприятную историю. Он был пойман на обмене валюты и золотых монет, что преследовалось законом в советское время, его осудили на три года тюремного заключения. После возвращения домой из заключения, с ним не хотел работать ни один театр. Что и последовало большому нервному срыву актера. Изотов перенес три инсульта и скончался в психоневрологической больнице.

Знаменитый актер Эдуард Изотов ушел из жизни 8 марта 2003 год, на тот момент ему исполнилось 67 лет.
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