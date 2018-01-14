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| | У "Русской Кардашьян" голова стала меньше ягодиц

У "Русской Кардашьян" голова стала меньше ягодиц

Сегодня, 09:47
Звезда соцсетей «Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала новый снимок в своём аккаунте. Поклонники заметили, что теперь размер головы у девушки меньше, чем её ягодицы.

У "Русской Кардашьян" голова стала меньше ягодиц

 

«Голова уже меньше попы», - написала одна из подписчиц Квитко. Девушку и назвали «Русской Кардашьян» из-за роскошных форм тела. Но последний снимок доказывает, что теперь и голова стала меньше ягодиц. Квитко стала в профиль, чтобы наглядно показать большие попу и грудь.

Но поклонники стали массово обращать внимание и на бюст «Русской Кардашьян». Дело в том, что его размер стал уменьшаться и у подписчиков сложилось мнение, что это перешло в ягодицы, которые кажутся просто огромными для модели. Всего за пару часов после публикации снимок оценили свыше 50 тысяч человек.
Вещий Олег
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