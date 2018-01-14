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| | "Проститутка с 14 лет": Раскрыты тайны Дианы Шурыгиной

"Проститутка с 14 лет": Раскрыты тайны Дианы Шурыгиной

Сегодня, 09:36
Диану Шурыгину обвинили в занятии проституцией с 14 лет. Такое смелое заявление сделал профайлер Илья Анищенко, друг Сергея Семенова, который отсидел за изнасилование чуть больше года и вышел на свободу по УДО 9 января.

"Проститутка с 14 лет": Раскрыты тайны Дианы Шурыгиной

 

Анищенко профессионал в своем деле - по речи и поведению человека способен определить, правду он говорит, или же лжет. После скандала об изнасиловании Шурыгиной парень сам захотел помочь Сергею Семенову и принялся проводить расследование. В ходе изучения биографии Шурыгиной на поверхность выплыли различные факты, которые не делают чести "жертве изнасилования". Удалось выяснить, что Диана с 14 лет продавала свое тело за деньги, о чем знали родители и брали свой процент с "прибыли". Шурыгина-младшая не попала за решетку благодаря дяде - брату мамы, который являлся главой уголовного розыска по одному из районов Ульяновска.

 

Анищенко в ходе расследования удалось даже найти клиентов Шурыгиной, которые получали различные услуги от скандальной звезды прошлого года, а также скриншоты форума, на котором обсуждались проститутки города. В пользу этой версии говорят и все шоу с участием "жертвы изнасилования", Шурыгина даже не смогла на детекторе лжи доказать, что изнасилование имело место быть - полиграф не подтвердил факт насилия, а Диана, устроив истерику, пыталась сбежать во время съемок проекта.

После освобождения Сергея Семенова многие неравнодушные пытаются помочь ему восстановить свое доброе имя после произошедшего скандала.
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