Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Сын Марии Погребняк по-взрослому отшлёпал большой кусок мяса

Сын Марии Погребняк по-взрослому отшлёпал большой кусок мяса

Сегодня, 09:33
Супруга футболиста Павла Погребняка продемонстрировала видео, в котором её сын по-взрослому отшлёпал большой кусок мяса в процессе готовки. По словам знаменитости, это было пародией на действия турецкого шеф-повара Salt Bae, однако подписчиков ролик привёл в возмущение, как сообщает «Версия Инфо».

Сын Марии Погребняк по-взрослому отшлёпал большой кусок мяса

 

Сын Марии Погребняк демонстрировал, как он готовит мясо. Сначала мальчик отрезал несколько кусков и бросил их на пол, в сторону, потом посыпал оставшееся нужными специями и несколько раз пошлёпал, чтобы они лучше впитались. После этого мясо отправилось в духовку. По словам Марии Погребняк, из выброшенных на пол кусков они приготовили потом котлеты для хейтеров.

Сын Марии Погребняк по-взрослому отшлёпал большой кусок мяса

 

Однако большинство подписчиков шутку не оценили. Многих возмутил сам факт того, что мясо, являющееся дорогим продуктом, просто так бросается на пол. Они стали настоятельно просить Марию Погребняк удалить этот ролик, а также не приучать к такому обращению с едой своих детей. Другие, встав на защиту знаменитости, похвалили ребёнка за то, что он уже в свои годы неплохо справился с пародией на знаменитого повара, прогнозируя ему большое кулинарное будущее.

Ирина Летинская
Новости по теме
Бузова и Бородина поссорились на дне рождения Марии Погребняк
Бузова и Бородина поссорились на дне рождения Марии Погребняк

Экс-ведущие "Дома-2" Бузова и Бородина поссорились на дне рождения Марии Погребняк. Даже сделать совместное фото девушки категорически отказались.

Марию Погребняк раскритиковали за удлиненные ноги в фотошопе
Марию Погребняк раскритиковали за удлиненные ноги в фотошопе

Марию Погребняк, супругу футболиста Павла Погребняка, раскритиковали за фото, на котором у нее слишком длинные ноги. Подписчики ее страницы в Instagram

Мария Погребняк удивила свои подписчиков новым фото
Мария Погребняк удивила свои подписчиков новым фото

Мария Погребняк шокировала подписчиков своей 8-летней давности фотографией. Жена знаменитого Павла Погребняка опубликовала новое фото на своей странице в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости