Сын Марии Погребняк по-взрослому отшлёпал большой кусок мяса

Супруга футболиста Павла Погребняка продемонстрировала видео, в котором её сын по-взрослому отшлёпал большой кусок мяса в процессе готовки. По словам знаменитости, это было пародией на действия турецкого шеф-повара Salt Bae, однако подписчиков ролик привёл в возмущение, как сообщает «Версия Инфо».

Сын Марии Погребняк демонстрировал, как он готовит мясо. Сначала мальчик отрезал несколько кусков и бросил их на пол, в сторону, потом посыпал оставшееся нужными специями и несколько раз пошлёпал, чтобы они лучше впитались. После этого мясо отправилось в духовку. По словам Марии Погребняк, из выброшенных на пол кусков они приготовили потом котлеты для хейтеров.

Однако большинство подписчиков шутку не оценили. Многих возмутил сам факт того, что мясо, являющееся дорогим продуктом, просто так бросается на пол. Они стали настоятельно просить Марию Погребняк удалить этот ролик, а также не приучать к такому обращению с едой своих детей. Другие, встав на защиту знаменитости, похвалили ребёнка за то, что он уже в свои годы неплохо справился с пародией на знаменитого повара, прогнозируя ему большое кулинарное будущее.

Ирина Летинская