Сын Марии Погребняк по-взрослому отшлёпал большой кусок мяса

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Шуточное видео переросло в безумие.
От Редактора
Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…
Экс-ведущие "Дома-2" Бузова и Бородина поссорились на дне рождения Марии Погребняк. Даже сделать совместное фото девушки категорически отказались.
Марию Погребняк, супругу футболиста Павла Погребняка, раскритиковали за фото, на котором у нее слишком длинные ноги. Подписчики ее страницы в Instagram
Мария Погребняк шокировала подписчиков своей 8-летней давности фотографией. Жена знаменитого Павла Погребняка опубликовала новое фото на своей странице в