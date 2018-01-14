«Наконец-то, хорошая стрижка!»: Юлия Меньшова продемонстрировала новую прическу

Популярная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова всегда удивляла поклонников своей любовью к постоянству своего образа. Однако на днях ведущая наконец-то сменила стрижку, чем очень порадовала своих фанатов.

Юлия Меньшова в своем микроблоге поделилась с подписчиками фотографией, где наглядно продемонстрировала новую укладку. Поклонники были в восторге от того, как теперь молодо выглядит знаменитость. Многие также стали интересоваться, как называется данная укладка и почему Юлия ранее не экспериментировала со своими волосами.

Светлана Славянская

«Респеки вашему стилисту-парикмахеру!», «Причёска стала изумительная!», «Прическа- бомба», «Юля, расскажите про вашу новую укладку, не могу взгляд оторвать!», «Что за прическа? Вы же молодая женщина!», - комментировали снимок подписчики Юлии Меньшовой.