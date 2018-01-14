Плющенко-младший рассказал о своем "несчастном" детстве

Звездные родители Плющенко-младшего фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская устали от постоянных обвинений в лишении детства сына. Поэтому они записали видео, в котором сам 5-летний Саша рассказал о своем "несчастном" детстве.

На видео попали кадры, когда звездные родители пытались уговорить Александра Плющенко покинуть лед и пойти домой, но сам мальчик отказывается прекращать тренировку. Сын Рудковской и Плющенко под напором родителей все же сдался, ведь известный фигурист не разрешает ребенку заниматься сверх своих возможностей. Из-за этого и "несчастное" детство у Александра.Недавно Плющенко-младшему исполнилось пять лет, невзирая на такой юный возраст сын фигуриста и продюсера уже может похвастаться безупречным катанием на льду. Саша принимает участие в развлекательном шоу родителей, выполняя вместе с ними сложнейшие номера, подражает отцу, намереваясь пойти по его стопам и стать олимпийским чемпионом.