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| | Актер Михаил Державин незадолго до смерти успел попрощаться со своими поклонниками

Актер Михаил Державин незадолго до смерти успел попрощаться со своими поклонниками

Сегодня, 09:00
Незадолго до вечного упокоения Михаил Державин дал интервью, в котором обратился к телезрителям с прощальной речью. На тот момент никто не мог и предположить, что это видео действительно будет для актера последним.

Актер Михаил Державин незадолго до смерти успел попрощаться со своими поклонниками

 

Телеинтервью было снято для передачи «Сегодня вечером». Эту программу посвятили телешоу 60-х годов «Кабачок «13 стульев», где киноактер Михаил Державин был телеведущим. Эта телевизионная передача была настолько знаменита, что во время ее трансляции, улицы Москвы пустели, все спешили насладиться шоу. Во время съемок, каждый выпуск начинался со встречей с Державиным и заканчивался его прощальными словами. Вот и при окончании передачи «Сегодня вечером» Державин выступил, как и в 60-х годах, с прощальной речью, которая стала его последней репликой на телеканалах.

Михаил Державин скончался 10 января 2018 года из-за хронического заболевания. Ему было 82 года. Прощание с одним из лучших актеров СССР состоится 15 января в Московском театре Сатиры, после панихиды погребение пройдет на Новодевичьем кладбище.
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