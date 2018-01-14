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| | Максим Галкин покорил сердца поклонников новой прической

Максим Галкин покорил сердца поклонников новой прической

Сегодня, 08:37
Максиму Галкину "надоели патлы", как он выразился в Сети. Супруг Аллы Пугачевой обескуражил поклонников новой прической, показав фото в Instagram.

Максим Галкин покорил сердца поклонников новой прической

 

Известный российский шоумен Максим Галкин разместил в сети микроблогов фотографию, на которой запечатлен с новой прической. Если прежде супруг Примадонны предпочитал длинные волосы с закрывающей лоб челкой, то теперь предпочтения изменились. Максим Галкин заявил: "надоели патлы", и показал снимок своего нового образа. Теперь юморист, после радикальной смены прически, радует фолловеров стрижкой с челкой на одну сторону.

Поклонники до конца так и не определились - это новая стрижка или же Галкин ограничился новой укладкой. Даже в такой неопределенности фанаты знаменитости одобрили новый стиль, отметив моложавость Галкина, который стал лишь привлекательнее в новом образе. Некоторые даже назвали шоумена "мальчиком", не преминув добавить "красавчик и умничка". Публикация с фото набрала почти 150 тысяч "лайков" и более 2,5 тысяч комментариев с комплиментами от восторженных подписчиков.
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