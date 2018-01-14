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| | Ольга Бузова напилась, подцепила Элджея и стала удалять "истории"

Ольга Бузова напилась, подцепила Элджея и стала удалять "истории"

Сегодня, 08:20
Популярная российская певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова в ночь на 14 января бурно встретила Старый Новый год. Девушка ночью публиковала несколько «историй» в состоянии алкогольного опьянения, которые к утру были уже удалены.

Ольга Бузова напилась, подцепила Элджея и стала удалять "истории"

 

В Пхукете, где её также заметили с Тимуром Батрутдиновым, Бузова сфотографировалась с исполнителем Элджеем. Поклонники стали сомневаться во вкусе певицы и посоветовали искать нормальное окружение. Так, накануне её уже свели с Батрутдиновым, который на своей странице полностью это отрицал в шуточной форме.

В ночь на 14 января в разделе «истории» Instagram от Бузовой появилось несколько роликов. На кадрах можно было заметить, как певица ведёт себя в состоянии алкогольного опьянения. К утру все видеозаписи были удалены. Поклонники посоветовали пить певице в меру, чтобы в дальнейшем не возникало проблем из-за алкоголя.
Вещий Олег
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