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| | Филипп Киркоров встретил Старый Новый год в забегаловке

Филипп Киркоров встретил Старый Новый год в забегаловке

Сегодня, 08:38
Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров вовсе не по-королевски отметил Старый Новый год в Соединённых Штатах Америки.

Филипп Киркоров встретил Старый Новый год в забегаловке

 

В блоге Киркорова в Instagram появилось новое фото, сделанное в одном из обычных ресторанов быстрого питания в Майями. «Наш майамский Старый Новый Год», - так странное фото подписал сам Филипп Бедросович. Однако даже в далёких Штатах король решил скрываться от поклонников под тяжёлым капюшоном кофты.

Как рассказали журналисты «ВладТайм», грустное лицо Киркорова обеспокоило поклонников, которые решили, что у кумира какие-то проблемы. В то же время другая часть фанатов посоветовала королю оставить корону, поскольку проживающие в Америке русские даже не ходят по таким забегаловкам, поэтому прятаться от них смысла нет. Почему после дорогих ресторанов Филипп Киркоров решил посетить фастфуд он не объяснил.
Чубарова Елизавета
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