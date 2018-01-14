Филипп Киркоров встретил Старый Новый год в забегаловке

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров вовсе не по-королевски отметил Старый Новый год в Соединённых Штатах Америки.

Чубарова Елизавета

В блоге Киркорова в Instagram появилось новое фото, сделанное в одном из обычных ресторанов быстрого питания в Майями. «Наш майамский Старый Новый Год», - так странное фото подписал сам Филипп Бедросович. Однако даже в далёких Штатах король решил скрываться от поклонников под тяжёлым капюшоном кофты.Как рассказали журналисты «ВладТайм», грустное лицо Киркорова обеспокоило поклонников, которые решили, что у кумира какие-то проблемы. В то же время другая часть фанатов посоветовала королю оставить корону, поскольку проживающие в Америке русские даже не ходят по таким забегаловкам, поэтому прятаться от них смысла нет. Почему после дорогих ресторанов Филипп Киркоров решил посетить фастфуд он не объяснил.