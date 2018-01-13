«Шуры-муры» или «скоро в ЗАГС»: Бузова отдыхает в Таиланде с Батрутдиновым

Певица сообщает о подробностях личной жизни в Instagram.

На своей странице в социальной сети Ольга Бузова поспешила поделиться со своими подписчиками о времяпрепровождении на отдыхе. Так, артистка опубликовала снимок, на котором обнимается с неким мужчиной на яхте. Как прокомментировала сама певица, на фото она позирует с Тимуром Батрутдиновым, подписав снимок «Тима, спасибо тебе за этот прекрасный день». Пользователи сети не могли не оставить без внимания этот пост певицы. «Оленька, перестань тащить на себе нелеквид, этот недоделанный комик , как и тот не попавший в списки футболист, не стоят твоего времени, встретиться еще принц, который потащит тебя на спине», - написал один из подписчиков артистки. Многие отметили, что у комика и певицы определенно намечаются «шуры-муры», нашлись и те, кто вовсе отправляют их в скором времени в ЗАГС. Поклонники Ольги Бузовой оставили под снимком комментарий о том, что они с Тимуром Батрутдиновым являются отличной парой.

Напомним, что ранее певица сообщила поклонникам о том, что она отправляется на отдых с девочками. Артистка намерена отпраздновать свой день рождения в компании близких друзей. Кто именно составил компанию Бузовой в Таиланде, не известно. Однако многих интересовал вопрос, кто же фотографирует «одинокую» певицу. Является ли это Батрутдинов, она не уточнила.Последняя публикация Бузовой посвящена поздравлению со Старым Новым годом. «В этот Старый Новый год...я пожелаю снова...пусть он Вам счастье принесёт и самое главное будьте все здоровы. Я Вас люблю», - подписала снимок артистка. На фото она предстала в нежном образе, одета в белое платье, туфли оказались в тон одежде. Подписчики артистки ответили взаимностью: «Оленька, ты прекрасна! Дай Бог тебе счастья здоровья и благополучия в новом году». Не обошлось и без критики: «Бузова ты достала уже!!! Чё за прикол выкладывать в сторис каждую секунду одно и тоже», «Такая страшная здесь, старая...Где та молоденькая блондинка?», «Бузова, измени причёску, обреж ровно концы».

Дыль Лилия

А пока певицу продолжают критиковать, она публикует снимки со своего отдыха в Таиланде. «Вы уже начали считать мои купальники?», - написала Бузова своим подписчикам.