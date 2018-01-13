Лицо Леры Кудрявцевой потеряло натуральность

Внешний вид ведущей Леры Кудрявцевой не имеет натуральности. Так считают пользователи после новой фотографии звезды.

Никита Готский

Очередное изображение появилось в Сети во время путешествия Кудрявцевой в ОАЭ. В этот раз, Лера решила не публиковать снимки в купальнике где-нибудь на фоне моря. Блондинка показала фотографию, где она позирует крупным планом, но, возможно, даже в бикини. Подписчики принялись обговаривать лишь лицо ведущей,но и оно спровоцировало массу эмоций. Многие считают, что автор поста очень часто посещает косметологов, поэтому ее лицо теперь, хоть и идеальное, но будто бы неживое. Другие заметили, что Кудрявцева не довела себя до критического состояния, а все должно быть в меру.Ранее Кудрявцева решила продемонстрировать собственного 27-летнего сына Жана, который родился от союза с музыкантом "Ласкового мая" Сергея Ленюка. Долгое время Лера не показывала отпрыска. но лишь недавно она решилась на это.