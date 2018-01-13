Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе
| | Вергара показала сексуальную фигуру в купальнике

Вергара показала сексуальную фигуру в купальнике

Вчера, 22:27
София Вергара опубликовала на своем аккаунте в Instagram новое фото, которое повергло поклонников в шок. Дело в том, что на снимке 45-летняя знаменитость изображена в купальнике, тем самым выставляя напоказ свою прекрасную фигуру.

Вергара показала сексуальную фигуру в купальнике

 

На фотографии актриса позирует для камеры на фоне моря и зеленых растений, показывая, как она радуется прекрасному солнечному дню. Подписчики незамедлительно оставили множество комментариев, называя знаменитость прекрасной женщиной и просто богиней. Больше всего фанатов поразило то, что в своем возрасте Вергара сохранила отличную фигуру и может похвастаться осиной талией.

Вергара показала сексуальную фигуру в купальнике

 

Этот снимок София Вергара сопроводила постом, в котором написала, что не пользуется ни какими диетами, так как считает, что нельзя отказываться от привычной пищи. Также она написала, что часто посещает фитнес-зал. Однако она прибегала к услугам пластических хирургов, но это не мешает ей покорять сердца сильного пола. Напоминаем, что Варгара счастлива в браке с Джо Манганьелло, также у нее есть взрослый сын от первого брака.
Новости по теме
Рудова показала поклонникам пикантное фото в купальнике
Рудова показала поклонникам пикантное фото в купальнике

Известная актриса Наталья Рудова в очередной раз порадовала своих поклонников пикантным фото в купальнике. Знаменитость разместила снимок в своем микроблоге и

50-летняя Ирина Салтыкова показала фигуру в купальнике
50-летняя Ирина Салтыкова показала фигуру в купальнике

Российская эстрадная исполнительница Ирина Салтыкова показала поклонникам идеальную фигуру. 25 июля 50-летняя звезда опубликовала фото, на котором она отдыхает

43-летняя София Вергара в ноябре выходит замуж
43-летняя София Вергара в ноябре выходит замуж

Одна из самых наиболее высокооплачиваемых актрис американского ТВ София Вергара недавно объявила о помолвке с Джо Манганьелло. И теперь в минувшее воскресенье

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости