Вергара показала сексуальную фигуру в купальнике

София Вергара опубликовала на своем аккаунте в Instagram новое фото, которое повергло поклонников в шок. Дело в том, что на снимке 45-летняя знаменитость изображена в купальнике, тем самым выставляя напоказ свою прекрасную фигуру.

На фотографии актриса позирует для камеры на фоне моря и зеленых растений, показывая, как она радуется прекрасному солнечному дню. Подписчики незамедлительно оставили множество комментариев, называя знаменитость прекрасной женщиной и просто богиней. Больше всего фанатов поразило то, что в своем возрасте Вергара сохранила отличную фигуру и может похвастаться осиной талией.

Этот снимок София Вергара сопроводила постом, в котором написала, что не пользуется ни какими диетами, так как считает, что нельзя отказываться от привычной пищи. Также она написала, что часто посещает фитнес-зал. Однако она прибегала к услугам пластических хирургов, но это не мешает ей покорять сердца сильного пола. Напоминаем, что Варгара счастлива в браке с Джо Манганьелло, также у нее есть взрослый сын от первого брака.