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| | Влад Кадони корректировал форму ушей

Влад Кадони корректировал форму ушей

Вчера, 22:22
Ведущего "Дом-2" Влада Кадони подозревают в коррекции ушей. Поводом этому является новое фото звезды в Instagram.

Влад Кадони корректировал форму ушей

 

Подписчики Кадони подозревают его в операции по коррекции ушей. Влад опубликовал очередное изображение со своим участием в соцсети Instagram, вызвавшее сомнения у фолловеров. В кадре Кадони представлен в черной шапке, некоторые пользователи посчитали, что такой головной убор Кадони не снимает уже в течение нескольких дней.

Кто-то из них отметил, что ведущий якобы недавно сделал операцию на ушах, в связи с чем он стремится снимать шапку, дабы не демонстрировать хирургическое вмешательство. При этом официальных подтверждений гипотезам подписчиков нет, а сам Влад Кадони данные слухи не комментирует.
Никита Готский
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