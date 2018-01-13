Влад Кадони корректировал форму ушей

Ведущего "Дом-2" Влада Кадони подозревают в коррекции ушей. Поводом этому является новое фото звезды в Instagram.

Никита Готский

Подписчики Кадони подозревают его в операции по коррекции ушей. Влад опубликовал очередное изображение со своим участием в соцсети Instagram, вызвавшее сомнения у фолловеров. В кадре Кадони представлен в черной шапке, некоторые пользователи посчитали, что такой головной убор Кадони не снимает уже в течение нескольких дней.Кто-то из них отметил, что ведущий якобы недавно сделал операцию на ушах, в связи с чем он стремится снимать шапку, дабы не демонстрировать хирургическое вмешательство. При этом официальных подтверждений гипотезам подписчиков нет, а сам Влад Кадони данные слухи не комментирует.