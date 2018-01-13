Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе
| | Жена Джейсона Стетхэма поймали топлесс

Жена Джейсона Стетхэма поймали топлесс

Вчера, 21:44
Благоверная голливудского актера Джейсона Стетхэма Роузи Хангтингтон – Уайтли приняла эстафету у других знаменитостей, которые участвовали в съемках на пляже. Шпионы поймали ее в объектив камеры в тот момент, когда она переодевала купальник. Именно снимки оголенной модели Victoria's Secret попали в интернет.

Жена Джейсона Стетхэма поймали топлесс

 

После рождения ребенка Роузи недолго была домохозяйкой, она вернулась к работе. Недавно модель приняла участие в фотосессии на пляже, где она позировала фотографу в разнообразных купальниках. Однако проворные папарацци смогли запечатлеть нужный момент, когда Роузи была без бюстгальтера. На фото хорошо видно, что модель не полностью восстановила формы после родов, так как видно маленький животик. Поклонники также заметили, что грудь знаменитости осталась прежней.

Напоминаем, что некоторое время назад актер Джейсон Стетхэм и Роузи Харингтон – Уайтли испытывали некоторые трудности в отношениях. Пара очень часто то расходилась, то сходилась, были даже случаи, когда знаменитости говорили, что «просто отдыхают друг от друга». Однако они зарегистрировали свои отношения, а в прошлом году у 50-летнего Стетхэма родился малыш.
Новости по теме
Невесту Джейсона Стэтхема перепутали с Анастасией Волочковой
Невесту Джейсона Стэтхема перепутали с Анастасией Волочковой

Пользователи Сети невесту Джейсона Стэтхема случайно перепутали с российской балериной Анастасией Волочковой. Все дело в массивной фигуре модели, которая ещё

Джейсон Стэтхем впервые станет папой
Джейсон Стэтхем впервые станет папой

Известный английский актер Джейсон Стэтхем, которому сейчас 49 лет, впервые станет папой. Поклонники его возлюбленной Роузи Хантингтон-Уайтли сделали такой

Невеста Джейсона Стэйтема снялась в откровенной фотосессии для глянца
Невеста Джейсона Стэйтема снялась в откровенной фотосессии для глянца

Невеста Джейсона Стэйтема снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. 27-летняя модель Роузи Хантингтон-Уайтли из Англии позировала в откровенном

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости