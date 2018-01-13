Жена Джейсона Стетхэма поймали топлесс

Благоверная голливудского актера Джейсона Стетхэма Роузи Хангтингтон – Уайтли приняла эстафету у других знаменитостей, которые участвовали в съемках на пляже. Шпионы поймали ее в объектив камеры в тот момент, когда она переодевала купальник. Именно снимки оголенной модели Victoria's Secret попали в интернет.

После рождения ребенка Роузи недолго была домохозяйкой, она вернулась к работе. Недавно модель приняла участие в фотосессии на пляже, где она позировала фотографу в разнообразных купальниках. Однако проворные папарацци смогли запечатлеть нужный момент, когда Роузи была без бюстгальтера. На фото хорошо видно, что модель не полностью восстановила формы после родов, так как видно маленький животик. Поклонники также заметили, что грудь знаменитости осталась прежней.Напоминаем, что некоторое время назад актер Джейсон Стетхэм и Роузи Харингтон – Уайтли испытывали некоторые трудности в отношениях. Пара очень часто то расходилась, то сходилась, были даже случаи, когда знаменитости говорили, что «просто отдыхают друг от друга». Однако они зарегистрировали свои отношения, а в прошлом году у 50-летнего Стетхэма родился малыш.