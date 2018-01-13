Яна Поплавская сравнила Шурыгину с проституткой

В адрес Дианы Шурыгиной снова летят оскорбления. Ведущая Яна Поплавская считает ее проституткой.

Никита Готский

Поплавская довольно часто принимает участие в телепередачах. Ранее она оказала поддержку бывшей жене актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, призвав общественность не травить ее, несмотря на то, что после развода с армянским артистом Виталина осталась с недвижимостью как в Москве, так и в Подмосковье. Теперь под горячую руку Поплавской попала ставшая известной в ушедшем годку ульяновская школьница Диана Шурыгина.По мнению Яны, жертва насилия в настоящее время считает себя настоящей звездой, но на самом деле является дамой легкого поведения чью историю, которую ведущая назвала "мерзкой" "диким образом", распиарили.Совсем недавно вышел на свободу за хорошее поведение и мнимый насильник Шурыгиной Сергей Семенов, отсидев в тюрьме около одного года. Первоначально суд указал ему срок наказания в 8 лет, но после пересмотра дела время снизили до 3 лет. Журналисты и обычные обозреватели предполагают, что Андрей Малахов обязательно проведет эфир, куда пригласи двух главных участников той незабываемой истории.