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| | Яна Поплавская сравнила Шурыгину с проституткой

Яна Поплавская сравнила Шурыгину с проституткой

Вчера, 21:40
В адрес Дианы Шурыгиной снова летят оскорбления. Ведущая Яна Поплавская считает ее проституткой.

Яна Поплавская сравнила Шурыгину с проституткой

 

Поплавская довольно часто принимает участие в телепередачах. Ранее она оказала поддержку бывшей жене актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, призвав общественность не травить ее, несмотря на то, что после развода с армянским артистом Виталина осталась с недвижимостью как в Москве, так и в Подмосковье. Теперь под горячую руку Поплавской попала ставшая известной в ушедшем годку ульяновская школьница Диана Шурыгина.

По мнению Яны, жертва насилия в настоящее время считает себя настоящей звездой, но на самом деле является дамой легкого поведения чью историю, которую ведущая назвала "мерзкой" "диким образом", распиарили.

Совсем недавно вышел на свободу за хорошее поведение и мнимый насильник Шурыгиной Сергей Семенов, отсидев в тюрьме около одного года. Первоначально суд указал ему срок наказания в 8 лет, но после пересмотра дела время снизили до 3 лет. Журналисты и обычные обозреватели предполагают, что Андрей Малахов обязательно проведет эфир, куда пригласи двух главных участников той незабываемой истории.
Никита Готский
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