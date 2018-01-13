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| | Ребенок Савичевой расплатился за ее ошибки

Ребенок Савичевой расплатился за ее ошибки

Вчера, 21:12
За свои ошибки Юлия Савичева поплатилась смертью родной дочери. Однако вместе с супругом она смогла пережить страшную потерю.

Ребенок Савичевой расплатился за ее ошибки

 

Несколько месяцев назад Юлия родила девочку, которую родители назвали Анной. Ребенок родился не в российской клинике, а на территории Португалии. В другом государстве Савичева оказалась не по собственной воле, с ней произошла беда, после которой у певицы возникли серьезные сложности касательно своего здоровья.

По словам исполнительницы, несколько лет назад она была беременна. Медики рекомендовали ей отменить ряд концертных выступлений, потому как плотный рабочий график угрожал жизни ее ребенку. Певица не послушалась совета медиков и продолжала гастролировать. В результате у нее произошло кровотечение, скорая помощь отвезла ее в лечебницу, но спасти малыша не удалось.
Никита Готский
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