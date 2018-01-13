Влад Кадони шокировал поклонников своим хамством

Влад Кадони попал под критику зрителей за несправедливость. До этого ведущий негативно высказался об участнице "Дом-2".

Никита Готский

Кадони считают примерным ведущим, но неожиданно Влад разочаровал своих фанатов. Ему не понравился внешний вид новой участницы телестройки Александры Филипповой, после чего он заявил об отсутствии вкуса, а также призвал изменить собственный имидж. Девушка засмущалась, сказав Кадони, что у нее не так много денежных средств, дабы иметь возможность совершить покупки в хороших бутиках, но Влад настаивал на своем, он предложил Александре пройтись по распродажам.Такой инцидент возмутил поклонников "Дом-2". Ведущий считается хорошим и положительным человеком, заявления которого не являются беспочвенными. Случай с Филипповой продемонстрировал, что и Влад иногда "дает слабинку" и позволяет себе поступать с участниками проекта, как ему вздумается. Фанаты ищут причину такого поведения, а сам ведущий не спешит комментировать произошедшее.