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| | Влад Кадони шокировал поклонников своим хамством

Влад Кадони шокировал поклонников своим хамством

Вчера, 20:57
Влад Кадони попал под критику зрителей за несправедливость. До этого ведущий негативно высказался об участнице "Дом-2".

Влад Кадони шокировал поклонников своим хамством

 

Кадони считают примерным ведущим, но неожиданно Влад разочаровал своих фанатов. Ему не понравился внешний вид новой участницы телестройки Александры Филипповой, после чего он заявил об отсутствии вкуса, а также призвал изменить собственный имидж. Девушка засмущалась, сказав Кадони, что у нее не так много денежных средств, дабы иметь возможность совершить покупки в хороших бутиках, но Влад настаивал на своем, он предложил Александре пройтись по распродажам.

Такой инцидент возмутил поклонников "Дом-2". Ведущий считается хорошим и положительным человеком, заявления которого не являются беспочвенными. Случай с Филипповой продемонстрировал, что и Влад иногда "дает слабинку" и позволяет себе поступать с участниками проекта, как ему вздумается. Фанаты ищут причину такого поведения, а сам ведущий не спешит комментировать произошедшее.
Никита Готский
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