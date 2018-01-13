Эмилия Ратаковски оголилась для фанатов

В своем профиле в Instagram Эмилия Ратаковски опубликовала эротический снимок, который сделала специально для поклонников. За две минуты снимок набрал примерно 35 тысяч отметок «Нравится».

Ратаковски разместила в интернете снимок для своих фанатов. На этом фото она полностью обнажена, а откровенные части тела прикрыла руками и длинными волосами. Сама знаменитость изображена на фоне горного пейзажа, где также присутствует лес. Эта фотография не оставила равнодушными ни кого из подписчиков знаменитости.

Фанаты оставили много восхищенных комментариев, в которых писали о прекрасной фигуре Эмилии и о ее красоте в целом. Отметим, что аналогичные фотографии знаменитость публикует очень часто, тем самым привлекая к себе внимание.