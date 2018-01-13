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| | Эмилия Ратаковски оголилась для фанатов

Эмилия Ратаковски оголилась для фанатов

Вчера, 20:44
В своем профиле в Instagram Эмилия Ратаковски опубликовала эротический снимок, который сделала специально для поклонников. За две минуты снимок набрал примерно 35 тысяч отметок «Нравится».

Эмилия Ратаковски оголилась для фанатов

 

Ратаковски разместила в интернете снимок для своих фанатов. На этом фото она полностью обнажена, а откровенные части тела прикрыла руками и длинными волосами. Сама знаменитость изображена на фоне горного пейзажа, где также присутствует лес. Эта фотография не оставила равнодушными ни кого из подписчиков знаменитости.

 

Фанаты оставили много восхищенных комментариев, в которых писали о прекрасной фигуре Эмилии и о ее красоте в целом. Отметим, что аналогичные фотографии знаменитость публикует очень часто, тем самым привлекая к себе внимание.
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