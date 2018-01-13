Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» спасовали перед Маяковским

Участниками программ «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым стали игроки интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Юлия Лазарева и Михаил Скипский. В качестве несгораемой суммы интеллектуалы выбрали 100 тысяч рублей и приступили к штурму крепости под названием «Три миллиона».

Дарья Светозарова

Получить несгораемую сумму конкурсантам помог магистр клуба Александр Друзь. Использовав подсказку «звонок другу», игроки правильно ответили на вопрос о подвигах Геракла. Легко взяли они и следующие два вопроса, а вот задание на 800 тысяч рублей оказалось знатокам не по плечу. Ведущий программы задал вопрос о том, гимн чему не успел написать Маяковский. В качестве возможных ответов предлагали варианты «ученые», «здоровье», «обед» и «знамя». Игроки решили не рисковать и забрали 400 тысяч.«Я говорю пас», - заявил Скипский, а Юлия его поддержала. Правильным ответом оказался вариант «знамя». К слову, следующие участники ответили на вопрос о Маяковском правильно, хоть и не без труда.