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| | Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» спасовали перед Маяковским

Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» спасовали перед Маяковским

Вчера, 20:18
Участниками программ «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым стали игроки интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Юлия Лазарева и Михаил Скипский. В качестве несгораемой суммы интеллектуалы выбрали 100 тысяч рублей и приступили к штурму крепости под названием «Три миллиона».

Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» спасовали перед Маяковским

 

Получить несгораемую сумму конкурсантам помог магистр клуба Александр Друзь. Использовав подсказку «звонок другу», игроки правильно ответили на вопрос о подвигах Геракла. Легко взяли они и следующие два вопроса, а вот задание на 800 тысяч рублей оказалось знатокам не по плечу. Ведущий программы задал вопрос о том, гимн чему не успел написать Маяковский. В качестве возможных ответов предлагали варианты «ученые», «здоровье», «обед» и «знамя». Игроки решили не рисковать и забрали 400 тысяч.

«Я говорю пас», - заявил Скипский, а Юлия его поддержала. Правильным ответом оказался вариант «знамя». К слову, следующие участники ответили на вопрос о Маяковском правильно, хоть и не без труда.
Дарья Светозарова
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