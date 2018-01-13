Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе
| | Сеть покорили фото 50-летней Натальи Штурм, разрисовавшей хной своё голое тело

Сеть покорили фото 50-летней Натальи Штурм, разрисовавшей хной своё голое тело

Вчера, 20:12
Российская актриса и писательница Наталья Штурм разделась, чтобы обогатиться. Изрисовав своё тело хной, 50-летняя женщина намерена получить свободу тела и «защиту от всякой нечисти».

Сеть покорили фото 50-летней Натальи Штурм, разрисовавшей хной своё голое тело

 

Откровенные снимки были опубликованы в Instagram, после чего сразу же стали набирать популярность в Сети. Наталья Штурм недавно прославилась эротическими фото. Она не боится ставить напоказ своё тело. Кроме того, актриса считает правильным соответствующие поступки. На этот раз она своё голое тело разрисовала хной.

Сеть покорили фото 50-летней Натальи Штурм, разрисовавшей хной своё голое тело

 

«Мехенди не только для красоты, но и для привлечения богатства, удачи, а также как защиту от всякой нечисти. Именно в традиционных узорах мехенди есть какая-то особая мудрость и сила, не только внешняя красота, но и глубокая символика», - именно так прокомментировала свой поступок Наталья Штурм. Поклонники посоветовали Штурм вести более адекватно и следить за откровенными публикациями в Instagram.
Вещий Олег
Новости по теме
Наталья Штурм дала комментарии по поводу своих фото
Наталья Штурм дала комментарии по поводу своих фото

Певица Наталья Штурм ответила на вопрос журналистов, почему на ее странице в Instagram, так много откровенных фото.

Наталья Штурм опубликовала «голое» фото из примерочной
Наталья Штурм опубликовала «голое» фото из примерочной

Скандальная 51-летняя певица Наталья Штурм продолжает удивлять своих фанатов. На этот раз знаменитость разместила на своей странице в соцсети Instagram фото из

51-летняя Наталья Штурм публикует в Сети откровенные снимки
51-летняя Наталья Штурм публикует в Сети откровенные снимки

51-летняя российская певица Наталья Штурм публикует на своей странице в социальной сети Instagram откровенные снимки. Сейчас исполнительница композиции

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости