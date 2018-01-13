Сеть покорили фото 50-летней Натальи Штурм, разрисовавшей хной своё голое тело

Российская актриса и писательница Наталья Штурм разделась, чтобы обогатиться. Изрисовав своё тело хной, 50-летняя женщина намерена получить свободу тела и «защиту от всякой нечисти».

Откровенные снимки были опубликованы в Instagram, после чего сразу же стали набирать популярность в Сети. Наталья Штурм недавно прославилась эротическими фото. Она не боится ставить напоказ своё тело. Кроме того, актриса считает правильным соответствующие поступки. На этот раз она своё голое тело разрисовала хной.

Вещий Олег

«Мехенди не только для красоты, но и для привлечения богатства, удачи, а также как защиту от всякой нечисти. Именно в традиционных узорах мехенди есть какая-то особая мудрость и сила, не только внешняя красота, но и глубокая символика», - именно так прокомментировала свой поступок Наталья Штурм. Поклонники посоветовали Штурм вести более адекватно и следить за откровенными публикациями в Instagram.