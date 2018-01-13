Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером

Сергей Семёнов, который «случайно» прославился, изнасиловав Диану Шурыгину, метит на место российского видеоблогера.

Об этом пишет VistaNews. Из его страниц в социальных сетях становится понятно, что молодой человек не собирается продолжать жить спокойно. Он собирается занять место среди российских блогеров. За некоторое время до освобождения Семёнова, его семья активно занялась его аккаунтами в YouTube, Instagram и «ВКонтакте». Кроме того, он сам старается приобщиться к теле- и интернет-среде.Интересно, что многие подписчики Семёнова разочаровываются в нём и перестают следить за его жизнью. «Теперь твоя очередь хайпить и рубить бабло, надеюсь, ты откажешься от этого и будешь умнее Дианы», - пишут имеющие надежду на другой исход сторонники. Другие же наоборот уверены, что нормальную жизнь у него устроить не получится, поэтому нужно зарабатывать в Сети и добиваться справедливости через суд. Напомним, что Сергей на свободе короткое время, но уже снимается в телешоу, которые выйдут в эфир в течение года.