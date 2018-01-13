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| | Гобозова: Блюменкранцу нужно перестать скандалить с тещей

Гобозова: Блюменкранцу нужно перестать скандалить с тещей

Вчера, 19:54
В последнее время экс-участница скандального проекта «Дом-2» Ольга Гобозова чаще стала обсуждать жизнь и поведение нынешних участников программы.

Гобозова: Блюменкранцу нужно перестать скандалить с тещей

 

Гобозова ушла из программы несколько лет назад, но не перестает следить за участниками и за всеми событиями в проекте. Она чаще стала советовать нынешним участникам, которые попали в различные ситуации. Дело в том, что ранее знаменитость уже прошла сложные испытания, связанные с выживанием на реалити-шоу. В этот раз Ольга Гобозова также дала совет Валерию Блюменкранцу.

Знаменитость дала совет из-за того, что Валерий и его теща Марина Тристановна начали скандалить. По мнению Гобозовой, такого не должно быть, так как это просто программа, а после нее этим двоим придется общаться. Отметим, что скандал между Валерием и Мариной Тристановной не закончился только раздором, а привел к потасовке. Однако такой совет не понравился поклонникам проекта «Дом-2» и они поспешили напомнить Ольге о ее прошлом на программе. Они написали, что такие вещи, которые творила Гобозова, никто не может повторить.
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