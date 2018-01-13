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| | Валерия назвала себя непьющим воробьем

Валерия назвала себя непьющим воробьем

Вчера, 19:19
На передачу «Кто хочет стать миллионером?» пригласили одну из самых крепких пар российского шоубизнеса певицу Валерию и продюсера Иосифа Пригожина. Звездные супруги сразу продемонстрировали серьезность своих намерений, избрав в качестве несгораемой суммы 400 тысяч рублей.

Валерия назвала себя непьющим воробьем

 

Демонстрируя свои интеллектуальные способности и стремление стать миллионерами, Валерия и Иосиф разоткровенничались с Дмитрием Дибровым. Рассказывая о своих поездках за границу, супруги вспомнили о том, как отмечали удачный концерт в Великобритании. Во время застолья муж Валерии угощался горячительными напитками вместе с коллегами, а Валерия скромно сидела в углу с полупустым бокалом. Певица призналась, что напоминала себе непьющего воробья своими алкогольными аппетитами.

К сожалению, звездные участники не смогли достичь несгораемой суммы. Камнем преткновения на пути к заветным миллионам стал вопрос о крепости Мачу-Пикчу. Супруги не смогли правильно ответить на вопрос стоимостью в 50 тысяч и покинули программу без выигрыша, но с хорошим настроением.
Дарья Светозарова
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