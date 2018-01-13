Гадалка предсказала будущее Волочковой в 2018 году

Российской балерине Анастасии Волочковой в 2018 году грозят денежные сложности. Так считает гадалка Марианна Абравитова.

Никита Готский

Ясновидящая ране смогла предсказать свадьбу актрисы Елены Кориковой, теперь она раскинула карты и на Волочкову. По ее мнению, Анастасию ожидает удивительный год путешествия, потоки фанатов и деньги, которые польются рекой. При этом в случае с Волочковой данный материальный ресурс может исчерпаться.Все дело в мошенниках, которые могут затянуть Волочкову в собственные сети, причем ее потери в этот раз могут быть куда большими, нежели прежде. Со всей внимательностью Анастасия должна относиться к инициативе вложить деньги в определенное дело, также не следует давать большие суммы в долг: все эти средства будут потерянны безвозвратно.Летом Волочкова имеет все шансы травмировать ногу. Это связано с ее работой, поэтому ничего не поделаешь. Повреждение окажется не таким серьезным, и звезда быстро придет в форму.