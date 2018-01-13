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| | Леся Никитюк поразила своими прелестям на Занзибаре

Леся Никитюк поразила своими прелестям на Занзибаре

Вчера, 19:03
Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою красивую фигуру на заграничном отдыхе. Фотография знаменитости опубликована в соцсети Instagram.

Леся Никитюк поразила своими прелестям на Занзибаре

 

Леся в настоящее время проводит отпуск на курорте Занзибара. Сегодня она обнародовала фотоснимок, где находится нас фоне местной природы. Зелень, пальмы, необычные деревья все, что пока недоступно обыденному обывателю, находящему в холодный период года в домашней обстановке.

У Леси Никитюк совсем другая ситуация. Ведущая "Орел и Решка" отправилась отдыхать на Занзибар радуя своих подписчиков новыми эпизодами своей жизни. На этот раз она показала фолловерам свои красивые ноги, чем вызвала бурю восторга у поклонников. Те похвалили ведущую за такой показ, написав ей немало положительных слов, подчеркивая яркость фигуры. "Богиня", "Огненная красотка", эти и другие комплименты можно увидеть под изображением звезды. Правда, нашлись и критики. По их мнению, Никитюк пользуется фотошопом, но даже и в этом случае они не смогли не отметить красоту девушки.
Никита Готский
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