Леся Никитюк поразила своими прелестям на Занзибаре

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою красивую фигуру на заграничном отдыхе. Фотография знаменитости опубликована в соцсети Instagram.

Никита Готский

Леся в настоящее время проводит отпуск на курорте Занзибара. Сегодня она обнародовала фотоснимок, где находится нас фоне местной природы. Зелень, пальмы, необычные деревья все, что пока недоступно обыденному обывателю, находящему в холодный период года в домашней обстановке.У Леси Никитюк совсем другая ситуация. Ведущая "Орел и Решка" отправилась отдыхать на Занзибар радуя своих подписчиков новыми эпизодами своей жизни. На этот раз она показала фолловерам свои красивые ноги, чем вызвала бурю восторга у поклонников. Те похвалили ведущую за такой показ, написав ей немало положительных слов, подчеркивая яркость фигуры. "Богиня", "Огненная красотка", эти и другие комплименты можно увидеть под изображением звезды. Правда, нашлись и критики. По их мнению, Никитюк пользуется фотошопом, но даже и в этом случае они не смогли не отметить красоту девушки.