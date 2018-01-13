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| | Сергей Семенов получил приглашение в Волжский детский приют

Сергей Семенов получил приглашение в Волжский детский приют

Вчера, 18:40
Отбывавший тюремный срок за сексуальные преступления в отношении Дианы Шурыгиной Сергей Семенов досрочно освободился из колонии и стал гостем передачи «Прямой эфир» на канале «Россия-1».

Сергей Семенов получил приглашение в Волжский детский приют

 

На шоу также пришла матушка Евгения Ватейчкина, директор волжского детского православного приюта «Дом Милосердия» имени Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны. Ее визит связан с тем, что недавно условно-досрочно освобожденный Семенов выделил средства на покупку теплых вещей для воспитанников приюта.


Матушка призналась, что была счастлива лично отблагодарить Сергея за доброту и пригласить его навестить ее 33 подопечных. Сергей продемонстрировал неподдельный интерес к религии, и Матушка Евгения пообещала его наставлять. Она заявила, что Семенов ей очень симпатичен, чего нельзя сказать о его жертве – Диане Шурыгиной. К слову, девушку на программу не пригласили. Ватейчкина считает, что Диана могла в этой ситуации быть провокатором, но ей жаль эту «заблудшую душу», которую неправильно воспитали родители.

Защитники Дианы в соцсетях тут же возмутились, почему она не присутствовала на программе. Благотворительность Семенова они назвали лицемерной попыткой замолить грехи, а его заявления о том, что он простил Шурыгину за год тюрьмы, сочли «игрой на публику».
Дарья Светозарова
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