Бузова посвятила стихотворение Тарасову и Костенко

Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Как уже стало известно, торжество случилось на этой неделе. Именно по этому поводу знаменитая Ольга Бузова посвятила паре свое стихотворение.





Ольга Бузова и так не в восторге от того, как счастлив сейчас ее уже бывший муж, а тут еще такое событие. 14 января в эфир выйдет выпуск телепроекта «Дом-2», в котором Ольга прочитает стих о том, что людям нужно беречь то, что у них есть и ни в коем случае не брать чужого. Исходя из строк стихотворения, сразу понятно, что речь идет именно о Костенко. Пока Ольга наслаждается отдыхом на пляжах солнечного Тая.