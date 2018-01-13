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| | Бузова посвятила стихотворение Тарасову и Костенко

Бузова посвятила стихотворение Тарасову и Костенко

Вчера, 18:30
Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Как уже стало известно, торжество случилось на этой неделе. Именно по этому поводу знаменитая Ольга Бузова посвятила паре свое стихотворение.

Бузова посвятила стихотворение Тарасову и Костенко


Ольга Бузова и так не в восторге от того, как счастлив сейчас ее уже бывший муж, а тут еще такое событие. 14 января в эфир выйдет выпуск телепроекта «Дом-2», в котором Ольга прочитает стих о том, что людям нужно беречь то, что у них есть и ни в коем случае не брать чужого. Исходя из строк стихотворения, сразу понятно, что речь идет именно о Костенко. Пока Ольга наслаждается отдыхом на пляжах солнечного Тая.

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