Бузова посвятила стихотворение Тарасову и Костенко

Ольга Бузова и так не в восторге от того, как счастлив сейчас ее уже бывший муж, а тут еще такое событие. 14 января в эфир выйдет выпуск телепроекта «Дом-2», в котором Ольга прочитает стих о том, что людям нужно беречь то, что у них есть и ни в коем случае не брать чужого. Исходя из строк стихотворения, сразу понятно, что речь идет именно о Костенко. Пока Ольга наслаждается отдыхом на пляжах солнечного Тая.
Бузова посвятила стихотворение Тарасову и КостенкоВчера, 18:30
Ольга Бузова и так не в восторге от того, как счастлив сейчас ее уже бывший муж, а тут еще такое событие. 14 января в эфир выйдет выпуск телепроекта «Дом-2», в котором Ольга прочитает стих о том, что людям нужно беречь то, что у них есть и ни в коем случае не брать чужого. Исходя из строк стихотворения, сразу понятно, что речь идет именно о Костенко. Пока Ольга наслаждается отдыхом на пляжах солнечного Тая.
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