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| | Сердце звезды «Кадетства» Бориса Корчевникова до сих пор свободно

Сердце звезды «Кадетства» Бориса Корчевникова до сих пор свободно

Вчера, 18:23
Актер и телеведущий Борис Корчевников, прославившийся после съемок в сериале «Кадетство» до сих пор не обзавелся спутницей жизни. Он, несмотря на свои 35 лет, до сих пор живет с мамой и продолжает ждать настоящую любовь.

Сердце звезды «Кадетства» Бориса Корчевникова до сих пор свободно

 

Исполнитель роли Ильи Синицына в жизни тоже стремится обрести верную подругу жизни, но не собирается прикладывать для этого усилий. По его словам, их встреча с будущей возлюбленной должна быть предопределена Богом. Руководитель канала «Спас» утверждает, что оставит родительское гнездо только после того, как уверится в прочности и искренности отношений. Борис предполагает, что любовь его найдет на работе, ведь большая часть его жизни проходит именно на рабочем месте.

В прошлом Корчевников, как и его герой из «Кадетства» пережил предательство любимой девушки, от него отвернулись друзья. По всей вероятности, это также сказалось на его мыслях о женитьбе. Прошлые ошибки сделали Бориса религиозным человеком. Он регулярно посещает храм, постится. Себя прежнего он вспоминает с неохотой и утверждает, что был сам себе противен.
Дарья Светозарова
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