Участница скандального шоу «Дом-2» Катя Жужа поразила поклонников «похоронным» купальником. Его чёрный цвет навёл фанатов на мысли, что в таком наряде можно было бы посетить могилу родственников, а не отдыхать на курорте, как сообщает VistaNews.

По словам подписчиков, в этом купальнике Катя Жужа может чувствовать себя, как в бане. Тем более, что девушка отдыхает в Дубае, а данный курорт известен своими очень высокими температурами. Также многим фанатам показался наряд Кати Жужы в целом очень некрасивым, не отражающим формы знаменитости.

Однако, как ни парадоксально, снимок набрал больше 10 тысяч отметок «мне нравится». Сама Катя Жужа в настоящее время критику от фанатов никак не прокомментировала.

Ирина Летинская