Темнокожая Барби прошла путь от изгоя до иконы стиля

В жилах 21-летней модели Даки течет кровь австралийки и жительницы Судана. Прославилась красавица благодаря своей внешности, которая делает ее похожей на куклу Барби. Однако путь к успеху для Даки был усеян отнюдь не розовыми лепестками.

Дарья Светозарова

Прежде, чем стать популярной моделью, девушке пришлось пережить гонения в соцсетях и смерть ближайшей подруги. Именно гибель 47-летней телеведущей Шарлотты заставила юную модель взять себя в руки и вернуться на подиум с высоко поднятой головой.В самом начале карьера девушки в модельном бизнесе развивалась стремительно – ею стали активно интересоваться ведущие дома моды и налаживать с ней сотрудничество, приглашать на показы и фотосессии. Однако у популярности оказалась и темная сторона. Даки неожиданно стала мишенью для расистских оскорблений. На девушку буквально открыли охоты последователи ку-клукс- клана из соцсетей. Под давлением хейтеров девушки покинула мир моды на целых два года, что для модельной индустрии почти вечность. Однако в 2014 году период самоизоляции подошел к концу. Пережив смерть своей подруги и наставницы, Даки решила, что пора собраться с силами и напомнить миру о себе.Девушка вернулась в Нью-Йорк и снова стала моделью. Сейчас на аккаунт девушки в Instagram подписано более 300 000 человек. Даки снова счастлива и даже не думает обижаться на то, что ее называют Барби.