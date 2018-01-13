Анна Калашникова просит лайки у подписчиков

Российская знаменитость Анна Калашникова порадовала фотографией, где показала свое стройное тело. Снимок певицы появился в соцсети Instagram.

Никита Готский

Как и многие другие отечественные звезды, Калашникова проводит холодные январские дни вне России, а на заграничном курорте, где теплое море и светит горячее солнце. Анна просит подписчиков "потерпеть немного лета" в собственном блоге. Калашникова просит поклонников поставить ей под изображением десять тысяч лайков, после чего продемонстрирует им снимок без макияжа. При этом она утверждает, что на отдыхе косметикой не пользуется вообще.Находясь на отдыхе, Анна чуть не утонула в Карибском море. В катер, на котором она плыла вместе с другом, врезалась лодка, которой управляли выпившие туристы из Франции. Судно протаранили в нескольких местах, поврежден корпус катера. В течение нескольких часов они плавали в открытом море и чуть не утонули. Калашникова сильно расстроилась по такому случаю.