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| | Влад Кадони обругал "русский менталитет"

Влад Кадони обругал "русский менталитет"

Вчера, 17:43
Ведущий проекта "Дом-2" Влад Кадони недоволен установкой светофоров в Новой Москве. Он считает, всему виной знаменитый русский менталитет.

Влад Кадони обругал "русский менталитет"

 

Проезжая по улицам Новой Москвы, Кадони заметил интересную деталь - яркий светофор висел на железной конструкции после дорожных знаков, а не перед ними, что несколько осложняет нормальное передвижение по дорогам города. Это настолько возмутило Влада, что он незамедлительно рассказал о данном случае на своей странице в Instagram.

Ведущий "Дом-2" не уверен, то необходимый в таких работах электрокабель нельзя было протянуть на ту дистанцию, необходимую для правильной установки светофора. Кадони желает в этом инциденте видеть логику, а не "сделали, потом подумали". По его мнению, на территории Новой Москвы, когда город обладает всеми необходимыми современными технологиями, можно все делать, как нужно, но получается своеобразный "русский менталитет", как выразился ведущий.
Никита Готский
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