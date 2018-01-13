Влад Кадони обругал "русский менталитет"

Ведущий проекта "Дом-2" Влад Кадони недоволен установкой светофоров в Новой Москве. Он считает, всему виной знаменитый русский менталитет.

Никита Готский

Проезжая по улицам Новой Москвы, Кадони заметил интересную деталь - яркий светофор висел на железной конструкции после дорожных знаков, а не перед ними, что несколько осложняет нормальное передвижение по дорогам города. Это настолько возмутило Влада, что он незамедлительно рассказал о данном случае на своей странице в Instagram.Ведущий "Дом-2" не уверен, то необходимый в таких работах электрокабель нельзя было протянуть на ту дистанцию, необходимую для правильной установки светофора. Кадони желает в этом инциденте видеть логику, а не "сделали, потом подумали". По его мнению, на территории Новой Москвы, когда город обладает всеми необходимыми современными технологиями, можно все делать, как нужно, но получается своеобразный "русский менталитет", как выразился ведущий.