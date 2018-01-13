Шоу "Давай поженимся" хочет закрыть 12-летняя школьница

В эфире им начали хамит, а девочка даже оскорбляли. Теперь жительница северной столицы хочет подать в суд и закрыть "Давай поженимся".
Шоу "Давай поженимся" хочет закрыть 12-летняя школьницаВчера, 18:03
В эфире им начали хамит, а девочка даже оскорбляли. Теперь жительница северной столицы хочет подать в суд и закрыть "Давай поженимся".
Ученица требует закрыть передачу «Давай поженимся» из-за травли детей. Девочка обратилась с такой просьбой к главе Первого канала Константину Эрнсту, так как
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, как принимала участие в шоу «Давай поженимся». Поклонники были удивлены тем, что состоятельная светская
Роза Сябитова нашла невесту сыну на шоу «Давай поженимся». Недавно 25-летний Денис принял участие в съемках программы, в эфир выпуск выйдет сегодня, 26 февраля.