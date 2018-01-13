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| | Шоу "Давай поженимся" хочет закрыть 12-летняя школьница

Шоу "Давай поженимся" хочет закрыть 12-летняя школьница

Вчера, 18:03
Юная 12-летняя девочка хочет закрыть телепроект "Давай поженимся". Для этого она готова идти в суд.

Шоу "Давай поженимся" хочет закрыть 12-летняя школьница

 

Жительница Санкт-Петербурга выступает против передачи и стремится закрыть ее. Школьница говорит, что программу, в которой на протяжении 12 лет унижают участников и доводят их до слез, требует закрыть в обязательном порядке. Девочка вместе со своим отцом ранее принимала участие в шоу, там она ощутила неблагодарное поведение ведущих Тамары Глобы и Ларисы Гузеевой.

 
 
По словам девочки, в "Давай поженимся" ее отец попал случайно. Его разыскали в соцсетях, после чего продолжительное время предлагали принять участие в шоу. Мужчина и его дочь долго не соглашались, но в итоге се же пошли, так как надеялись, вдруг попадется достойная девушка, которая станет для 12-летней ученицы хорошей матерью, а для ее отца женой.

В эфире им начали хамит, а девочка даже оскорбляли. Теперь жительница северной столицы хочет подать в суд и закрыть "Давай поженимся".
Никита Готский
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