Шоу "Давай поженимся" хочет закрыть 12-летняя школьница

Юная 12-летняя девочка хочет закрыть телепроект "Давай поженимся". Для этого она готова идти в суд.

Жительница Санкт-Петербурга выступает против передачи и стремится закрыть ее. Школьница говорит, что программу, в которой на протяжении 12 лет унижают участников и доводят их до слез, требует закрыть в обязательном порядке. Девочка вместе со своим отцом ранее принимала участие в шоу, там она ощутила неблагодарное поведение ведущих Тамары Глобы и Ларисы Гузеевой.

По словам девочки, в "Давай поженимся" ее отец попал случайно. Его разыскали в соцсетях, после чего продолжительное время предлагали принять участие в шоу. Мужчина и его дочь долго не соглашались, но в итоге се же пошли, так как надеялись, вдруг попадется достойная девушка, которая станет для 12-летней ученицы хорошей матерью, а для ее отца женой.

Никита Готский

В эфире им начали хамит, а девочка даже оскорбляли. Теперь жительница северной столицы хочет подать в суд и закрыть "Давай поженимся".