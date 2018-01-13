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| | Актер Краско откровено поведал об «изменах» своей 27-летней жены

Актер Краско откровено поведал об «изменах» своей 27-летней жены

Вчера, 17:52
Юная супруга известного 87-летнего актера Краско призналась в обмане, на который их семья пошла из-за тотального безденежья. По словам Натальи, все разговоры о ее неверности были заранее проплачены телеканалами, которые нуждаются в скандальных сюжетах.

Актер Краско откровено поведал об «изменах» своей 27-летней жены

 

В рамках интервью супруги раскрыли свой секрет, продуманный журналистами в качестве пиар-ход, который был также необходим Ивану Краско в виду уходящей популярности. Муж и жена дали согласие на публикацию сведений о появлении у Натальи молодого любовника по имени Александр, который рассказал о встречах с романтичной красавицей, читавшей ему стихи.

Однако девушка не испытывает чувство стыда, поскольку в настоящее время их семья переживает финансовый кризис, при этом у Краско подрастает двое сыновей 15 и 13 лет. Более того, эти ходом они надеяться пристыдить режиссеров, которые платят драматическим актерам натуральные гроши, отчего у семьи нет денег даже на проезд в метро.
Пойда Анна
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