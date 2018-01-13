Стас Пьеха показал пример настоящего патриотизма

Певец Стас Пьеха признался в любви к России и ее культуре. Разоткровенничался музыкант в Instagram.

Никита Готский

На своей странице в социальной сети артист заявляет о любви к России, ее традициям, ментальности и аунтичности, и другой не желая. По признаю музыканта, ему все нравится на Родине, но иногда бывать проблематично в определенных моментах. Стас утверждает, что артисты, несмотря ни на что, продолжает нести своеобразный крест, как знаменитые люди, но даже и так они все-равно нравятся людям, которые принимают их такими, какие они есть в действительности.Подписчики Пьехи поблагодарили его за такие слова, за его музыкальное творчество. По мнению некоторых из них, певец расписал все верно и в душу. Через десять минут после публикации новый пост Стаса Пъехи, где он показан на фоне горящих огней, набрал более восьми сотен лайков и ряд комментариев от фолловеров.