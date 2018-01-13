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| | Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы

Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы

Вчера, 16:25
Анастасия Волочкова, находясь в отпуске на островах, не смогла удержаться и поделилась голым фото.

Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы

 

Поклонники отметили, что такие фотографии из тёплых стран стали традиционными на странице балерины. Сейчас Волочкова отдыхает на Мальдивских островах, откуда часто публикует снимки. На очередном фото Анастасия предстала в костюме Евы, прикрывшись только листьями местных растений, рассказывают журналисты «ВладТайм».

Поклонники стали более мягко воспринимать контент звезды в Instagram. Однако критики дают о себе знать: «Уже голые фото пошли», «Что же будет дальше. Вроде, взрослая женщина», «Насколько я знаю, Мальдивы богаты природой, экзотикой. А на ваших фото их не видно», «Началось». Кроме того, некоторые пользователи сети приняли снимок за продуманный фотосет с целью пиара и попросили показать всю съёмочную группу.
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