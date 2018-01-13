Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы

Анастасия Волочкова, находясь в отпуске на островах, не смогла удержаться и поделилась голым фото.

Поклонники отметили, что такие фотографии из тёплых стран стали традиционными на странице балерины. Сейчас Волочкова отдыхает на Мальдивских островах, откуда часто публикует снимки. На очередном фото Анастасия предстала в костюме Евы, прикрывшись только листьями местных растений, рассказывают журналисты «ВладТайм».Поклонники стали более мягко воспринимать контент звезды в Instagram. Однако критики дают о себе знать: «Уже голые фото пошли», «Что же будет дальше. Вроде, взрослая женщина», «Насколько я знаю, Мальдивы богаты природой, экзотикой. А на ваших фото их не видно», «Началось». Кроме того, некоторые пользователи сети приняли снимок за продуманный фотосет с целью пиара и попросили показать всю съёмочную группу.