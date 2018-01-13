Бузова и Батрутдинов повторили сцену из «Титаника»

Совсем недавно интернет потрясла новость о бракосочетании Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. В связи с этим возникли вопросы – как к этому относится его бывшая звездная супруга Ольга Бузова. Ольга отправилась в незапланированное путешествие и расслабляется в компании Тимуром Батрутдиновым.

Дарья Светозарова

На аккаунте Ольги в Instagram появилось неожиданное фото. Певица и комик решили повторить культовую сцену из «Титаника». Тимур вместо Лео ДиКаприо и Ольга вместо Кейт Уинслет взгромоздились на корабль и приняли те самые позы. В отличие от Джека и Роуз, Бузова и Батрутдинов были практически без одежды. На Тимуре были трусы, а Ольга ограничилась весьма откровенным купальником.Между фанатами тут же разгорелся спор. Пользователи пытались выяснить, действительно ли знаменитости решили составить пару, или просто сфотографировались в столь пикантной позе для лайков. Одни понадеялись, что между Олей и Тимом любовь, другие же охладили их пыл, заявив, что актер и певица просто дружат. Однако все сошлись в одном – фото стало откровенным «щелчком по носу» Дмитрию Тарасову. Теперь футболист тоже будет мучиться сомнениями – не нашла ли его экс-супруга ему замену. Меньше, чем за час снимок лайкнули почти 145 тысяч поклонников Ольги.