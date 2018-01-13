Армен Джигарханян из-за чувства вины не посещает могилу дочери

Бывшая жена выдающегося отечественного актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поведала о том, что её бывший супруг ни разу не проведывал могилу своей родной дочки, которая умерла, когда ей было лишь 23 года.

Александр Вест

В интервью Виталина рассказала, что дочка Армена погибла, отравившись автомобильными выхлопами, а её потеря довольно сильно сказалась на психике Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская рассказала, что на некоторых интервью журналисты поднимали тему его усопшей дочери, что довольно сильно отражалось на его поведении, так как актёр начинал нервничать. Виталина также рассказала о том, что каждый раз, когда она хотела вразумить своего супруга и начинала заводить разговор на тему его потери, он просто переводил тему беседы.Цымбалюк-Романовская также вспомнила, что неоднократно пыталась уговорить его посетить могилу дочери, но актёр каждый раз сопротивлялся, не желая встречаться лицом к лицу с утратой. Вероятно, он так и не простил себя за то, что не удержал свою дочь в этом мире.