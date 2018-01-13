Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе
| | Армен Джигарханян из-за чувства вины не посещает могилу дочери

Армен Джигарханян из-за чувства вины не посещает могилу дочери

Вчера, 16:39
Бывшая жена выдающегося отечественного актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поведала о том, что её бывший супруг ни разу не проведывал могилу своей родной дочки, которая умерла, когда ей было лишь 23 года.

Армен Джигарханян из-за чувства вины не посещает могилу дочери

 

В интервью Виталина рассказала, что дочка Армена погибла, отравившись автомобильными выхлопами, а её потеря довольно сильно сказалась на психике Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская рассказала, что на некоторых интервью журналисты поднимали тему его усопшей дочери, что довольно сильно отражалось на его поведении, так как актёр начинал нервничать. Виталина также рассказала о том, что каждый раз, когда она хотела вразумить своего супруга и начинала заводить разговор на тему его потери, он просто переводил тему беседы.

Цымбалюк-Романовская также вспомнила, что неоднократно пыталась уговорить его посетить могилу дочери, но актёр каждый раз сопротивлялся, не желая встречаться лицом к лицу с утратой. Вероятно, он так и не простил себя за то, что не удержал свою дочь в этом мире.
Александр Вест
Новости по теме
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о сексе с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о сексе с Джигарханяном

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская припомнила подробности интимной жизни с актером. Пианистка также поведала журналистам о том, как

Цымбалюк-Романовская отметит Новый год в роскошных интерьерах с дизайнерской ёлкой
Цымбалюк-Романовская отметит Новый год в роскошных интерьерах с дизайнерской ёлкой

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, отметит Новый год в роскошных интерьерах, с дизайнерской ёлкой. Снимки антуража она

Жена Армена Джигарханяна прокомментировала госпитализацию актера
Жена Армена Джигарханяна прокомментировала госпитализацию актера

  Жена Армена Джигарханяна опровергла сведения о его госпитализации в связи с ухудшением здоровья. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что актер

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости