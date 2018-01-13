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| | Двойник Эда Ширана поведал, как пользуется своей внешностью

Двойник Эда Ширана поведал, как пользуется своей внешностью

Вчера, 16:35
25-летний Уэсли Бирн невероятно похож на знаменитого певца Эда Ширана. 

Двойник Эда Ширана поведал, как пользуется своей внешностью


Бирн практически никогда не остается незамеченым прогуливаясь просто по улице, либо же заходя в какой-то магазин.Прохожие просят автографы, селфи, но парень дает согласие исключительно только на фото.

У молодого человека есть девушка, которая крайне недовольна такому пристальному вниманию к ее парню. Парень даже пытался остаться незамеченным,одевая на голову кепку и шляпу, но всё безуспешно.

Был случай, когда поклонник просил спеть песню и был очень настойчив, но Бирн заявил, что петь он не умеет, пока лишь учится игре на гитаре. В планах у парня посетить концерт Эда Ширана и лично встретится со звездой, с которой у него такое большое сходство.
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