Двойник Эда Ширана поведал, как пользуется своей внешностью

25-летний Уэсли Бирн невероятно похож на знаменитого певца Эда Ширана.





Бирн практически никогда не остается незамеченым прогуливаясь просто по улице, либо же заходя в какой-то магазин.Прохожие просят автографы, селфи, но парень дает согласие исключительно только на фото.У молодого человека есть девушка, которая крайне недовольна такому пристальному вниманию к ее парню. Парень даже пытался остаться незамеченным,одевая на голову кепку и шляпу, но всё безуспешно.Был случай, когда поклонник просил спеть песню и был очень настойчив, но Бирн заявил, что петь он не умеет, пока лишь учится игре на гитаре. В планах у парня посетить концерт Эда Ширана и лично встретится со звездой, с которой у него такое большое сходство.