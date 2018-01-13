Бузова подружилась с рыбами на пляже

Российская ведущая Ольга Бузова нашла новых друзей. Ими оказались рыбы из Таиланда.

Никита Готский

Ольга Бузова не захотела оставаться в холодной России, а отправилась провести свободное время на курорт в Таиланде. Оттуда она публикует фотографии и видеоролики, демонстрируя подписчикам, как проводит свой отдых. Вот и теперь ведущая поделилась очередным кадром с заграничного места отдыха.Бузова обнародовала ролик, подпись которого гласит о том, что звезда побывла на острове рыбок. Она находится в воде и пытается поймать руками рыбок. Ольга восхищается происходящим, демонстрируя свое положительное настроение в теплом Таиланде.Подписчики обрадовались за своего кумира, охарактеризовав ее, как "самостоятельную и успешную". По мнению одного из авторов, многие злятся на нее и завидуют, но ведущая не обращает на это внимание и живет в свое удовольствие, а также ради родных и близких людей. Снимает ловлю рыб друг певицы Тимур Батрутдинов. Другой фолловер, припоминая знаменитый "Роман с Бузовой" проект, когда Ольга встречалась с Романом Третьяковым на "Дом-2", написал в комментариях "Роман с Батрутдиновым".