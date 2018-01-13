Ксения Собчак поделилась диетой для кандидатов в презеденты

Телеведущая Ксения Собчак решила поделиться с подписчиками в Instagram своим методом обретения прежних форм после праздников. Ксюша подчеркивает, что здоровое питание поможет вернуться «в свои берега» после новогодних торжеств.

Дарья Светозарова

Собчак выложила в сеть короткое видео, которое демонстрирует как теледива превращает уже набившие оскомину мандарины в свежевыжатый сок посредством сокопресса. По словам Ксении, после такого угощения заряд бодрости гарантирован. Сама ведущая одета в изящный черный костюм, который подчеркивает ее хрупкую и стройную фигуру. Подписчики сразу заключили, что новогодние мероприятия на Собчак не сказались. В чудодейственность здоровой диеты они поверили мало, но комплиментами Ксению наградили с лихвой.Некоторые фолловеры все же расстроились: в канун Старого Нового года все с таким трудом сброшенные килограммы вновь вернутся. Меньше чем за час видео Собчак, занятой приготовлением сока-фреш, посмотрели почти 19 тысяч пользователей.