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| | Ксения Собчак поделилась диетой для кандидатов в презеденты

Ксения Собчак поделилась диетой для кандидатов в презеденты

Сегодня, 14:45
Телеведущая Ксения Собчак решила поделиться с подписчиками в Instagram своим методом обретения прежних форм после праздников. Ксюша подчеркивает, что здоровое питание поможет вернуться «в свои берега» после новогодних торжеств.

Ксения Собчак поделилась диетой для кандидатов в презеденты

 

Собчак выложила в сеть короткое видео, которое демонстрирует как теледива превращает уже набившие оскомину мандарины в свежевыжатый сок посредством сокопресса. По словам Ксении, после такого угощения заряд бодрости гарантирован. Сама ведущая одета в изящный черный костюм, который подчеркивает ее хрупкую и стройную фигуру. Подписчики сразу заключили, что новогодние мероприятия на Собчак не сказались. В чудодейственность здоровой диеты они поверили мало, но комплиментами Ксению наградили с лихвой.

Некоторые фолловеры все же расстроились: в канун Старого Нового года все с таким трудом сброшенные килограммы вновь вернутся. Меньше чем за час видео Собчак, занятой приготовлением сока-фреш, посмотрели почти 19 тысяч пользователей.
Дарья Светозарова
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