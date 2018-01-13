Нелли Ермолаева улетела рожать в Майями

Известный российский дизайнер и телеведущая Нелли Ермолаева отправилась в Майями, чтобы родить своего ребёнка в престижной клинике под присмотром лучших специалистов.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Нелли Ермолаевой появилось изображение, на котором она изображена лежащей в самолёте с весьма довольным видом. В описании к фотографии Нелли заявила, что с мужем они решили рожать в Майями. Также Ермолаева уточнила, что люди, которые захотят написать о противопоказаниях к перелёту, или о возможных осложнениях могут даже не развивать данную тему. Нелли объяснила, что все нужные медицинские справки у неё с собой, а также перед полётом она с мужем проконсультировалась у лучших специалистов, которые заверили, что осложнений возникнуть не должно.Многие фанаты поддержали решение Нелли, заявив, что современная российская медицина хороша, но довериться западным специалистам – это действительно замечательная идея. Отметим, всего за 12 минут публикация Ермолаевой сумела набрать более 18 тысяч лайков.